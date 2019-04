Venezia, Cosmi: "Non ci dobbiamo demoralizzare"

© foto di Federico Gaetano

Il quarto pareggio consecutivo lascia il Venezia in piena bagarre retrocessione, ed il tecnico Serse Cosmi non nasconde il disappunto per avere nuovamente subìto gol a pochi minuti dalla fine. Queste le sue parole in sala stampa al termine della gara con il Cittadella, raccolte da Trivenetogoal:

"Per analizzare questa partita dobbiamo partite dal fatto che oggi avevamo davanti una squadra forte come il Cittadella. Se per altre è difficile giocare contro questa squadra, figuriamoci per noi che soffriamo alcune situazioni. Rispetto a Salerno ho dovuto mettere in campo sei giocatori diversi, e questo non per scelta tecnica. Si sono fatti male, tra gli altri, Bentivoglio e Lombardi.

Con questo calendario è impossibile allenarsi e quindi di dare la possibilità a giocatori come Rossi, Garofalo, di accumulare lavoro. Incredibile come si possa concedere una sosta per la Nazionale anche in Serie B, e poi far giocare il Venezia tre partite in pochi giorni.

L’approccio alla partita da parte nostra è stato quello di giocatori spaventati. Abbiamo iniziato il secondo tempo con il piglio giusto, poi il vantaggio sulla palla inattiva. Nel finale ci siamo difesi, con qualche sbavatura. Modolo era in fuorigioco? Bene! Almeno una volta ci va bene… Prendiamo gol nel finale, 80′, 86′, 91’…la prossima volta speriamo di non prendere reti se la media è questa. Ma per questa partita non ci dobbiamo demoralizzare, perché abbiamo giocato contro una squadra che ha strapazzato il Lecce. Gol del Cittadella evitabile? Sì come in altre occasioni. E' anche chiaro che, con il possesso palla nettamente per gli avversari, dobbiamo subire le loro giocate".