Venezia, Cosmi: "Non commettiamo l'errore di sottovalutare il Carpi"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Venezia Serse Cosmi ha parlato della trasferta di Carpi dove i lagunari andranno alla caccia di tre punti per tenere viva la fiammella salvezza: “Giochiamo per un unico risultato, la vittoria, anche se la salvezza non dipende solo da noi. Se siamo arrivati a questo punto evidentemente ce lo siamo meritati e dobbiamo avere l’onestà di riconoscere che i nostri risultati hanno determinato questa situazione. Il Foggia se non avesse avuto la penalizzazione avrebbe meritato di salvarsi, lo stesso discorso vale per il Livorno che ha risolto i suoi problemi strada facendo. Con questi ultimi risultati ha addirittura la possibilità di salvarsi direttamente. - continua Cosmi come riporta Trivenetogoal.it - La Salernitana è una new entry, non so cosa sia successo ma per loro si parlava addirittura di play off”.

Cosa si attende da quest'ultima giornata di Serie B?

“Inconsciamente si dice che noi avremo maggiori motivazioni, ma conosco Castori e sono sicuro che vorrà chiudere bene davanti al proprio pubblico. Se pensiamo di aver già vinto allora commettiamo un errore imperdonabile. Pensiamo alla scorsa stagione quando nessuno all’ultima avrebbe mai immaginato che il Parma sarebbe stato promosso direttamente o che il Novara sarebbe retrocesso. Quando si ipotizzano cose sicure spesso succede il contrario e poi in questa giornata ci sono solo due gare che non hanno significato, o quasi, per la classifica, le altre hanno tutte da dire qualcosa, per la promozione, per i play off e per la salvezza”.