© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Serse Cosmi, tecnico del Venezia, riportate da Trivenetogol dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese. "Non era né il risultato, né la prestazione che ci aspettavamo. Io e il mio staff abbiamo la necessità di capire cosa non funziona. Queste due partite mi hanno insegnato qualcosa, spero sia sufficiente per fare nelle prossime nove partite quello che serve per salvarsi. Adesso c’è la sosta, vediamo io e il mio staff come migliorare questa situazione. Prendo atto di quello che ho visto, se la squadra è quartultima la squadra qualche problema ce l’ha, non ho visto squadre che lottano per la salvezza che giocano liberamente. Adesso dipenderà da me e il mio staff trovare 12-13 giocatori che servono per salvarsi. Ho visto errori infantili, siamo ingenui in troppe situazioni. Bisogna operare in maniera tale di mettere sostanza in quello che facciamo, se non riusciamo a farlo evidentemente non si crede a sufficienza nelle nostre qualità".