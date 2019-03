Venezia, Cosmi: "Sapevamo che non era facile, gestiti male alcuni palloni"

Serse Cosmi

© foto di Federico Gaetano

Al termine della gara dell'Arechi contro la Salernitana, il tecnico del Venezia Serse Cosmi ha commentato in sala stampa il pareggio per 1-1 ottenuto dai suoi uomini, un risultato che serve poco ai fini della classifica. Queste le parole del tecnico dei lagunari raccolte da OttoPagine: "Quell’episodio mancato da Di Mariano, in quel momento della partita, poteva essere sicuramente decisivo. Così non è stato, ma non bisogna soffermarsi soltanto su quello. Sapevamo che non era facile riuscire a portar via punti ma abbiamo disputato una buona prova anche se potevamo fare meglio. Ogni volta che recuperavamo palla, pur avendo gli spazi per ripartire, abbiamo gestito male dei palloni che dovevano esser sfruttati in maniera diversa. Alla fine il gol del pareggio se l’è inventato Rosina. L’aspetto ambientale? Sarebbe assurdo pensare che la squadra si è fatta condizionare dal fattore ambientale. Se io fossi stato in campo con la maglia del Venezia avrei preso fiducia. È un campionato anomalo nella costruzione e nel numero. Ci ritroviamo a 7-8 partite dalla fine e tutto può succedere. L’anno scorso a questo punto della stagione eravamo spacciati con l’Ascoli, mentre il Novara era a metà classifica. Noi ci siamo salvati e loro sono retrocessi. In ogni caso non penso che, salvo catastrofi, la Salernitana possa restare coinvolta nella lotta per non retrocedere".