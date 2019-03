Venezia, Cosmi si presenta: "Qui perché c'è voglia di fare"

© foto di Federico Gaetano

Giornata di presentazione ufficiale in casa Venezia per Serse Cosmi, nuovo tecnico dei lagunari dopo l'esonero deciso nei confronti di Walter Zenga (fonte TrivenetoGoal.it): “L’80% degli allenatori lavora secondo le aspettative, gli altri che sono rimasti devono arrangiarsi. Da questo calcio non mi aspetto niente di normale. Detto questo ritengo legittimo che ad Ascoli abbiano deciso di voltare pagina. Magari mi aspettavo di rientrare prima, da parte mia questo posso dirlo. Confermo le parole che ho detto, per me contano le persone che fanno fatti. La società in un momento difficile ha dimostrato di avere fiducia nelle mie possibilità. Qui vicino c’è stato qualcosa, ma a chiamarmi è stato il Venezia. C’è stato un contatto telefonico, ho capito subito che non c’era la volontà di cambiare tanto per cambiare. Ho capito che c’era un’intenzione vera di fare qualcosa e di rivolgersi a me. L’esonero di Walter credo sia stata una decisione molto sofferta sotto tutti i punti di vista. La mia valigia era pronta già da diverso tempo, ero come le donne incinta che sono pronte a partire. Il mio lavoro è orientato all’immediato. Solo un folle può pensare di arrivare a 11 giornate dalla fine e stravolgere il gruppo, la tattica e l’organico, oltre al modo di stare in campo. Saremo costretti ad affrontare partita dopo partita preparandole al meglio una dopo l’altra. Pensiamo soltanto al Palermo, può sembrare una banalità, ma in questo momento è così".