Serse Cosmi, allenatore del Venezia, all'antivigilia della sfida contro l'Ascoli in trasferta ha presentato il match in conferenza stampa: "Bisogna vedere chi recuperare tra Domizzi, Di Mariano e Bruscagin che si sono fatti male contro il Foggia. Sicuramente non avremo Garofalo e Bentivoglio. Io ad Ascoli ho vissuto emozioni incredibili, è stata una delle più belle esperienze della mia carriera. Lì si vive di calcio, ci tornerà con grande emozioni. Il nuovo Ascoli è diverso dal mio, ha investito tanto e dei miei calciatori sono rimasti solo Lanni, Padella, Baldini e Addae. Noi dovremo sfidare questa squadra col giusto atteggiamento, senza pensare alle assenze perché conta molto di più l'aspetto psicologico che le gambe".