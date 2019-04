Venezia, Cosmi: "Vogliamo la salvezza, non importa come"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il tecnico del Venezia Serse Cosmi ha parlato alla viglia della sfida salvezza contro il Foggia facendo il punto sulla situazione della squadra: “Putroppo non recuperiamo Bentivoglio e Citro, con il secondo che resterà fuori per il resto della stagione. Abbiamo invece recuperato Besea, con Schiavone, Zennaro, Suciu e Pinato si giocheranno due maglie in mezzo al campo. - continua Cosmi come riporta Trivenetogoal.it - In queste cinque gare mi aspettavo qualcosa in più anche come punti, sono un po' deluso sopratutto da me stesso perché mi aspettavo di essere più incisivo di quanto invece sono stato. Quella contro il Foggia non sarà una partita da dentro-fuori, ma sarebbe meraviglioso ottenere un risultato pieno specialmente per il morale. La vittoria manca da troppo tempo, grande è il rammarico per la partita di Brescia, perché secondo me era una partita molto meno difficile di quella con Cittadella. Era alla nostra portata, ma non l’abbiamo capita nel modo giusto. Ora dobbiamo fare punti con tutti, indipendentemente dall’avversario, sono le ultime vittorie quelle che contano, non le prime. Vogliamo la salvezza e non importa se arriverà direttamente o via play out”.