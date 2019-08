Venezia-Cremonese, le formazioni ufficiali: Zuculini e Ciofani titolari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 21 scenderà in campo il Venezia che ospiterà la Cremonese per la prima giornata di Serie B. Dionisi ha schierato un 4-3-1-2 con Aramu alle spalle di Bocalon e Capello. Rastelli invece risponde con un 3-5-2 e la coppia composta da Ciofani e Palombi in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Caligara, Fiordilino, Zuculini; Aramu; Bocalon, Capello.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Ravanelli; Mogos, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Palombi.