Venezia, Cremonesi: "C'è voglia di normalità, ma è difficile pensare al calcio giocato"

Il difensore del Venezia Michele Cremonesi ha parlato al Corriere del Veneto della difficile situazione dovuta all'emergenza Coronavirus mitigata in parte dalla nascita del suo secondogenito Tommaso (“Un raggio di luce in questo momento buio”). “Credo che questa sia una prova durissima per tutti, nella mia Cremona da quel che mi raccontano la situazione è drammatica, si tratta di una delle province con la percentuale più alta di contagi. - spiega Cremonesi - In questo momento credo che nessuno sappia cosa si riserverà il futuro. Io aspetto e nel frattempo soffro come tutti questa situazione di isolamento sociale che rimane una prova da superare soprattutto per chi è da solo. C’è voglia di normalità in tutti noi, ma è difficile pensare al calcio giocato”.