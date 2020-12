Venezia, Crnigoj: "Felice per il gol, ora sarò più libero ma quello di oggi è un passo falso"

Sconfitta casalinga subita dal Venezia che è stato battuto 2-1 dalla Salernitana. Domen Crnigoj ha realizzato oggi il suo primo gol con la maglia dei lagunari ma non è bastato per evitare la sconfitta: "Fare gol è sempre bello, era tanto tempo che non segnavo; sono contento perché con questa rete spero di poter essere più libero mentalmente. Dispiace che il mio gol non sia servito a portare a casa punti, seppur ci abbiamo provato in tutti i modi, sia attaccando dalle fasce che da posizione centrale, tirando tanto in porta, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Abbiamo creato tanto, siamo venuti meno forse con i tiri mentre loro sono stati cinici ed hanno fatto 2 gol con 4 tiri; peccato che il mio gol sia giunto così tardi perché se fosse arrivato dieci minuti prima sono convinto che saremmo riusciti a pareggiare. Ce la siamo sicuramente giocata alla pari con la prima in classifica, anzi direi che abbiamo fatto meglio di loro e le statistiche lo confermano però purtroppo il campo ha detto che siamo usciti sconfitti. Dobbiamo continuare a lavorare così, il campionato è lungo e gli episodi gireranno anche in nostro favore. Forse nel primo tempo abbiamo giocato meno bene che nella ripresa però nel secondo tempo siamo stati costantemente nella loro metà campo; a Verona andremo sicuramente a giocare con grande grinta per recuperare e dimostrare che quello di oggi è stato solo un passo falso".