Venezia, Crnigoj: "In molti non ci vedevano competitivi e adesso ci piace dimostrare il contrario"

Domen Crnigoj, centrocampista sloveno del Venezia, ha raccontato il positivo avvio di stagione del club lagunare attraverso le colonne del Corriere Veneto: "All'inizio in pochi ci vedevano come possibili protagonisti, nel gruppo abbiamo parlato spesso di questo. Gli addetti ai lavori a inizio anno non ci vedevano in alto, ci piace provare a dimostrare il contrario. Abbiamo un grande gruppo e siamo in una posizione di classifica da sogno, considerato da dove siamo partiti. Quando sono arrivato ho subito notato un gruppo eccezionale, mi sono trovato molto bene. Quando c’è gente così positiva attorno al club secondo me si possono raggiungere questi risultati. Zanetti? Mi piace molto il gioco che propone Zanetti, non si butta mai via la palla e non si specula, è bello scendere in campo e divertirsi. La sfida con la SPAL? Saremo in casa, abbiamo dimostrato di potercela giocare sempre, anche contro squadre di primissimo livello. Penso che faremo una buona partita"