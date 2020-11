Venezia, Crnigoj: "Mi sto ambientando, oggi poco concreti in avanti"

vedi letture

Le dichiarazioni di Crnigoj dopo Reggiana-Venezia 2-1.

Il centrocampista Domen Crnigoj, fresco di convocazione per la Nazionale slovena, ha commentato così la sconfitta per 2-1 rimediata dal suo Venezia sul campo della Reggiana: “Sono felice di essere stato richiamato in nazionale: questa convocazione è un segnale del fatto che io stia crescendo di condizione e ringrazio il mister, perché mi sta dando sempre più spazio. Mi sto ambientando e spero di essere pronto per i 90 minuti il prima possibile. Oggi mi sentivo bene, ho cercato di sfruttare gli spazi che si erano creati nella seconda frazione di gioco e sono andato anche al tiro in un paio di occasioni. In una di queste una deviazione mi ha negato la gioia del gol. Nella seconda frazione abbiamo sofferto nei primi 10 minuti, ma poi abbiamo mantenuto noi il comando delle operazioni. Loro però sono riusciti a capitalizzare al massimo l’occasione che sono riusciti a creare. Davanti abbiamo creato tanto, sbagliando forse qualche scelta e questo ha fatto la differenza, nel calcio quando sbagli poi vieni punito ed oggi è capitato a noi.”