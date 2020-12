Venezia, Crnigoj: "Preziosa la vittoria in Calabria. Con la SPAL ce la giocheremo fino alla fine"

Consueto appuntamento di metà settimana in casa Venezia, con Domen Crnigoj che, ai canali ufficiali della società, ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria in rimonta sul campo della Reggina: "Sapevamo che a Reggio Calabria sarebbe stata una partita dura, nella quale loro sarebbero partiti molto forte. Le gare come quelle di lunedì sono sempre molto complesse da giocare, perché non è mai semplice affrontare squadre assetate di punti. Abbiamo preso gol a freddo e abbiamo sofferto un po' nel primo tempo, anche perché la manovra veniva spesso spezzettata, poi nel secondo tempo abbiamo fatto valere il nostro gioco riuscendo a portare a casa una vittoria preziosa.”

Andando poi su suo personale: "Mi trovo bene nella posizione in campo che mister Zanetti mi ha cucito addosso. Ho ritrovato la condizione ma forse ho ancora un pò di difficoltà ad impostare il gioco dall’inizio. In passato ho giocato in diversi ruoli, anche da ala, mentre adesso ho un ruolo definito e sto imparando le cose che il mister mi chiede. Non c’è grande differenza per me tra giocare a destra o a sinistra, i movimenti sono gli stessi mentre, pensando a delle singole giocate, alcune mi riescono più semplici a destra ed altre a sinistra. Mi sto ambientando e sto conoscendo i miei compagni di squadra, in questo momento mi risulta più semplice entrare in campo a partita in corso perché come squadra giochiamo bene e facciamo correre molto l’avversario e di conseguenza nel secondo tempo ci sono spazi più ampi che io posso sfruttare con la mia fisicità. Atleticamente mi sento bene, forse non sono ancora al 100% perché mi mancano ancora delle giocate che so di poter fare, ma col tempo arriveranno e sono certo". A ogni modo, la stagione gli è valsa la convocazione con la Nazionale slovena: "Non avendo giocato per tanto tempo a Lugano, sapevo che avrei avuto bisogno di un po' di tempo di adattamento. Siamo in una buona posizione di classifica ed ora dobbiamo giocare ogni 3 giorni quindi il mister ruoterà i giocatori e tutti hanno il dovere di farsi trovare pronti. Dobbiamo tutti allenarci bene e dare il 100% in maniera tale da mettere in difficoltà il mister nel momento delle scelte; facendo così, manterremo sempre un alto livello negli allenamenti. Mi ha fatto molto piacere la chiamata della nazionale slovena, abbiamo vinto il gruppo della Nations Cup e ne siamo felici, è la prima volta che la Slovenia vi riesce ed è motivo di grande orgoglio per me".

Ma il presente più immediato si chiama Venezia: "In questo gruppo mi sto trovando davvero bene. Tra giocatori, staff, dirigenti e non solo sono stato accolto alla grande ed è come essere in una grande famiglia. Quando intorno al club ci sono persone così positive è sempre più facile lavorare e di conseguenza arrivano anche i risultati. I tifosi ci hanno accolto in modo meraviglioso allo stadio, è stato veramente bello ed emozionante. Il mister poi propone un bel calcio ed è un aspetto positivo sia per noi giocatori che per i nostri tifosi; è bello scendere in campo con questa prospettiva".

Nota conclusiva sulla gara contro la SPAL: “Sabato giocheremo in casa, dove abbiamo sempre fatto bene e pur affrontando una squadra forte come la SPAL ce la giocheremo fino alla fine. Le motivazioni contro squadre di questo calibro, che scendono dalla Serie A, non mancano di certo perché vogliamo sempre dimostrare il nostro valore e ottenere il massimo possibile".