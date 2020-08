Venezia, Crnigoj si presenta: "Sognavo l'Italia. Ora voglio affermarmi definitivamente"

Nuovo acquisto del Venezia Domen Crnigoj, che solo ieri ha firmato un contratto triennale con gli arancioneroverdi. Stamani, come riferiscono i canali ufficiali del club, il centrocampista si è presentato alla stampa: "Già da piccolo seguivo il campionato italiano e ho sempre avuto il sogno di giocare in Italia. Quando il Venezia FC mi ha chiamato, sono rimasto colpito dal progetto del club e ho capito che venire qui sarebbe stata la cosa giusta da fare. Sono felice di essere a Venezia, sogno grandi traguardi. Voglio esplodere definitivamente e credo che questa sia una grande opportunità per me, sia come calciatore che come persona. Mi sento apprezzato ed è un aspetto fondamentale per un calciatore. Nasco come centrocampista sin dalle giovanili e credo di aver fatto in questo ruolo le mie migliori prestazioni, ma credo di poter fare bene anche come ala grazie alle mie caratteristiche di tecnica e di velocità".