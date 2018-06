Venezia, D'Angelo: "Una prestazione super, ringraziamo i ragazzi"

INTER, PASSI AVANTI PER IL RINNOVO DI CANDREVA. E PUÒ RINNOVARE ANCHE SANTON. NAPOLI, ANCELOTTI STUDIA LA SITUAZIONE DI PASTORE. IL PARMA PENSA A SILVESTRE E GABBIADINI. SAMPDORIA, PUÒ TORNARE EDER. E MIGUEL CARDOSO SI ALLONTANA DALL’UDINESE - Inter al lavoro sul mercato. Dopo gli...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 giugno

Fiorentina, Corvino ha deciso: pronta l'offerta per Fabra del Boca Juniors

Roma-Florenzi, la prossima settimana l'incontro per il rinnovo

Parma, possibili rinnovi contrattuali per Faggiano e D'Aversa

Udinese, inserimento del Nantes per Cardoso. Risale Sanchez Flores

Inter, passi in avanti per il rinnovo di Candreva fino al 2021

Derby emiliano per Pazzini: Parma, Sassuolo e Bologna sul giocatore

Torino, Cairo sicuro: "Smentisco l'interesse per Juan Jesus"

Napoli, per Verdi contratto di cinque anni con opzione per il sesto

Napoli, per avere Verdi 20 milioni cash più 5 di bonus e 1,8 mln l'anno

Inter, strategia e retroscena per il rinnovo di Candreva

Napoli, per Leno si è mosso anche De Laurentiis: le ultime

Iannicelli shock: "E se Sarri restasse al Napoli come osservatore?"

"Io l'ho detto anche all'inizio, un grande gruppo coeso che ha voglia di stupire. Adesso si sono resi conto delle loro qualità. Ci sono dei giocatori che si stanno mettendo in luce, non vogliono mollare niente".

"Era importante passare in vantaggio, non siamo stati bravissimi all’inizio ma poi siamo usciti bene. Anche oggi i nostri ragazzi hanno regalato una prestazione super. Dobbiamo ringraziarli e ammirarli".

Come analizza il match di oggi?

Maurizio D'Angelo , allenatore in seconda del Venezia , è intervenuto al termine del match vinto contro il Perugia (3-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport :

