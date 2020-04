Venezia da record per i pareggi. Ma è fuori casa che i lagunari si esprimono meglio

vedi letture

I lagunari da record per pareggi, 11 a pari merito con il Chievo Verona. Il Venezia targato Dionisi è una delle squadre cadette che finora si sono espresse meglio fuori casa (21) che davanti al pubblico amico (11 punti e 7 sconfitte al Penzo). Una delle 4 compagini che sfrutta massimamente il tun-over (84 cambi su 84 possibili come Pisa, Pescara e Juve Stabia), il pluripresente è Alessandro Capello, uno dei 5 giocatori di movimento sempre presente nelle 28 giornate, come i colleghi, il pescarese Galano, il clivense Segre, l’empolese Mancuso e il crotonese Barberis. Mattia Aramu, 8 reti (suo nuovo primato personale), è il capocannoniere finora degli arancioneroverdi, ma anche uno dei due giocatori più decisivi con 7 punti portati grazie alle sue reti determinanti, gli stessi di Capello, autore di 5 marcature. Luca Fiordilino, 2305’, è il re lagunare dei minuti in campo.