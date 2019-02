© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Livorno, scontro diretto per la salvezza, l’attaccante del Venezia Francesco Di Mariano ha parlato così sul sito del club: “Da inizio anno non avevo saltato una gara quindi prendo queste tre settimane di stop come una pausa utile a recuperare le energie. Abbiamo tre gare molto difficili, domenica affrontiamo un buon avversario che ha bisogno di punti come noi e contro cui sarà fondamentale non perdere. Andremo a Livorno per raccogliere l’intera posta in palio perché vogliamo dare una svolta alla nostra stagione e per farlo serve ritrovare il successo lontano dal Penzo. - continua Di Mariano – Abbiamo una partita in meno delle altre rivali e questo è un vantaggio che dobbiamo essere bravi a sfruttare”.