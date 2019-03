© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne del Corriere del Veneto nella sua edizione dedicata a Venezia arrivano alcune dichiarazioni di Francesco Di Mariano, attaccante della formazione di Serse Cosmi: "Meno spazio nel 3-5-2? Sono tranquillo le cose che contano davvero sono i risultati della squadra. Sino a questo momento le ho giocate quasi tutte, non mi sono arrabbiato per le esclusioni dalla formazione titolare e spero di poter dare il mio contributo da qui a fine campionato. Sinora sono soddisfatto della mia stagione, ho segnato sette gol e credo di aver fatto il mio dovere. Sono amareggiato per la situazione di classifica del Venezia, questo sì, perché a mio parere siamo una squadra di livello e composta da diversi buoni giocatori. Purtroppo, in certi momenti, subentrano ansie e preoccupazioni che poi condizionano il nostro rendimento. Non parlo di altre squadre, né della Salernitana, pensiamo soltanto a noi stessi e a cercare di fare il meglio possibile per uscire da questa situazione"