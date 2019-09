Venezia, Di Mariano: "Basta passato. Questo è un grande gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Superato l'infortunio per Francesco Di Mariano, jolly offensivo del Venezia, è arrivato il momento di tornare in campo. Ecco le sue parole nella conferenza stampa odierna riportate dal sito ufficiale della società lagunare: “L’anno scorso per infortunio ho dovuto saltare il finale di campionato, dove avrei voluto dare il mio contributo per aiutare la squadra per raggiungere la salvezza. Ora però non voglio più pensare al passato, ma guardare al presente ed al futuro, perché siamo davvero un grande gruppo ed il mister è molto preparato. Ora sto bene, non mi aspettavo di poter recuperare così in fretta; ho ancora qualche problema con cui dovrò convivere però sto migliorando giorno dopo giorno. Integrarsi in un gruppo così coeso è facile, sia per me che sono rimasto dalla scorsa stagione, che per i nuovi. Mi trovo molto bene anche con Mister Dionisi, sia come persona che come allenatore, perché il suo è un gioco offensivo, dove si cerca molto la verticalizzazione ed il gioco con gli attaccanti e questo mi favorisce. Anche l’anno scorso i suoi attaccanti hanno fatto tanti gol e questo è sicuramente di buon auspicio. Nelle partite finora disputate abbiamo dimostrato di essere una squadra capace di giocare un bel calcio, ma sappiamo essere anche concreti come abbiamo fatto vedere a Trapani.”