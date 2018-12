© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Venezia Francesco Di Mariano ha parlato sul sito del club del suo ottimo momento di forma: “Il rammarico sicuramente c’è perché vogliamo sempre vincere, però sappiamo anche che giocare allo Scida non è affatto semplice. Ora pensiamo alla prossima gara contro il Cosenza e alla fine del girone d’andata. Dobbiamo restare concentrati fino alla fine, giocare come sappiamo e sfruttare il fattore campo visto che giocheremo al Penzo due delle ultime tre gare. Questo potrebbe rivelarsi fondamentale. - continua Di Mariano parlando del presidente Tacopina -Ovviamente fa molto piacere sentire il presidente parlare così bene di me; le sue parole mi riempono di orgoglio. Voglio ripagare la fiducia che il club ha riposto in me”.