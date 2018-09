Venezia, Di Mariano: "Momento negativo, ma non buttiamoci via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le parole del giocatore del Venezia Francesco Di Mariano dopo la sconfitta di Lecce: "I ricordi di Lecce sono molto positivi. Quando sono arrivato all’Hotel Tiziano ieri mi sono venuti in mente episodi e tracce indelebili per la mia persona e la mia carriera. A Lecce mi ero trovato molto bene, dispiace molto per la sconfitta. Stiamo passando un momento tutt’altro che buono, ma oggi abbiamo disputato una buona partita e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Bisogna anche vedere le cose positive, non è tutto da buttare. Il Lecce? Adesso è presto per fare pronostici, per adesso è giusto che si pensi alla salvezza, più avanti si vedrà. Sono andato via da Lecce per raggiungere i miei obiettivi più rapidamente, sicuramente se il Lecce fosse rimasto in Serie A penso che non sarei andato via. Un giorno mi piacerebbe tornare a Lecce, che considero una mia seconda casa”, riporta Tuttoveneziasport.it.