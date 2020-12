Venezia, Di Mariano: "Reazione da grande squadra, pari a Lecce risultato prezioso"

vedi letture

Il giocatore del Venezia Francesco Di Mariano ha commentato così il 2-2 conquistato in casa del Lecce: "Sono contento, perché anche oggi abbiamo avuto una reazione da grande squadra in uno dei campi più difficili della Serie B. Mi sono sempre allenato bene e quando il mister mi ha chiamato in causa ho dato il massimo per rendermi utile alla causa. Non era facile venire a Lecce e fare punti, ci eravamo ripromessi di dare il massimo e lo abbiamo fatto; quando vai in svantaggio contro squadre come quella pugliese rischi di slegarti, ma noi abbiamo reagito alla grande, non mollando mai. Il gol mi manca, però anche fare assist è una gioia immensa se serve a portare a casa un risultato prezioso. In Serie B bisogna stare sempre all’erta e non calare mai l’attenzione, la storia lo insegna; in questo momento non dobbiamo fare voli pindarici, ma continuare ad avere questo carattere".