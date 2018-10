Venezia, dimezzata la multa a Zenga. Resta la squalifica

© foto di Federico Gaetano

La Corte Sportiva d'Appello ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal Venezia in merito alla squalifica del tecnico Walter Zenga. Questo il comunicato pubblicato sul sito della FIGC:

"RICORSO DELLA F.C. VENEZIA SRL CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 10.000,00 E DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA INFLITTE AL SIG.

ZENGA WALTER SEGUITO GARA PALERMO/VENEZIA DEL 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018) La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società F.C. Venezia S.r.l. di Venezia ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 5.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo".