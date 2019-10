Venezia, Dionisi: "A Crotone lotteremo contro la più forte della B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Padova osservato anche in casa Venezia, con il Ds Fabio Lupo e mister Alessio Dionisi che presenti all' "Euganeo" per il turno infrasettimanale che ha visto i biancoscudati contrapposti alla Sambenedettese. Proprio il tecnico, come ha riferito il Corriere del Veneto, si è poi intrattenuto con alcuni giornalisti: "Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, la squadra sta rispondendo bene e la vittoria casalinga di sabato scorso contro la Salernitana ci ha fatto bene sotto tutti i punti di vista. Adesso ci aspetta probabilmente la partita contro la squadra più forte di tutta la Serie B. A Crotone è cambiato tutto rispetto allo scorso anno, i valori tecnici sono eccellenti e siamo consapevoli del coefficente di difficoltà della partita che stiamo per affrontare".