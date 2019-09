Venezia, Dionisi: "A Frosinone per giocarcela alla pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida fra Frosinone e Venezia il tecnico del lagunari Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull’assenza di Mattia Aramu e la sua sostituzione: “È un peccato per l’espulsione, avevamo messo in conto due giornate di squalifica e ora dobbiamo guardare avanti. Mattia si è preso le sue responsabilità e qui non colpevolizziamo nessuno. Le alternative non mancano e chi sostituirà Aramu non lo farà rimpiangere. Non ci snatureremo, cercheremo il giocatore più simile a Mattia, quindi penso o Capello o Di Mariano. Lollo lo ha fatto ma cerco caratteristiche simili. - continua Dionisi parlando delle prossime uscite come riporta Trivenetogoal.it – Ci attendono due trasferte in pochi giorni e sicuramente dovrò adottare un po' di turn over. Frosinone? Sono tutti forti nell’undici titolare e hanno le caratteristiche per vincere il campionato, ma vogliamo giocarcela alla pari e poi vedremo alla fine che risultato uscirà fuori. Non so cosa ci si aspettasse in questo inizio di stagione, il nostro obiettivo a lungo termine lo conosciamo altrimenti ci si fa male”.