Venezia, Dionisi: "Aramu recuperato, valutiamo Molinaro. Lo Spezia è motivato"

Domani sera il Venezia FC affronterà in trasferta lo Spezia, match valido per il trentacinquesimo turno di campionato. Mister Dionisi ha presentato così il match del Picco: "Per la partita di domani abbiamo recuperato Aramu, Molinaro oggi si è allenato e domani lo valuteremo ulteriormente ma credo potrà essere della partita; inoltre rientra Lollo dalla squalifica. Perdiamo purtroppo alcuni giocatori così come li perde lo Spezia, le partite ravvicinate si fanno sentire. Il pareggio con il Pescara aveva lasciato qualche scoria sul morale, ma poi ci siamo ripresi e negli ultimi giorni ci siamo allenati bene. In quel match avevamo a disposizione un break point, se vogliamo mutuare il termine dal tennis, ma purtroppo non siamo riusciti a sfruttarlo; ci sono però ancora quattro partite e dobbiamo andare a ricercare la nostra occasione in queste gare”

La sfida con lo Spezia?

“Siamo due squadre che amano giocare, abbiamo ottenuto nell’arco del campionato risultati diversi ma siamo anche partiti con obiettivi diversi. Lo Spezia arriva a questa partita motivato dal match precedente mentre noi stiamo cercando di mantenere una certa continuità; abbiamo recuperato qualche posizione rispetto al pre lockdown ma è anche vero che qualche squadra è andata più forte di noi; stiamo lavorando per raggiungere il nostro obiettivo lottando partita dopo partita. Lo Spezia è una squadra che gioca molto bene, segna tanti gol e sta ottenendo risultati importanti; noi nella partita precedente potevamo ottenere qualcosa di più ma pur non dovendo badare agli errori altrui, va detto che il Pescara ha segnato il gol del pareggio in fuorigioco e se da un lato dobbiamo fare il mea culpa, dall’altro dobbiamo andare a riprenderci ciò che ci è stato tolto, sapendo che non sarà facile. Essere sempre sul filo del rasoio forma il carattere, la squadra deve crescere sotto questo punto di vista e dobbiamo dimostrare di essere all’altezza.”