Venezia, Dionisi: "Arechi campo difficile ma stimolante. Ceccaroni non ci sarà"

vedi letture

Dopo il pareggio interno contro il Cosenza per il Venezia di Alessio Dionisi arriva il turno infrasettimanale in casa della Salernitana. Queste le parole del tecnico lagunare alla vigilia del match dell'Arechi: “I ragazzi hanno recuperato bene dalla partita contro il Cosenza, ieri ci siamo allenati come tutte le squadra a ranghi ridotti, oggi lavoriamo tutti insieme, per poi allenarci anche domani. Giocheremo in un ambiente difficile ma stimolante, ben vengano queste partite. Non sarà della partita Ceccaroni, che resterà a Venezia per curarsi e rientrare il prima possibile. Abbiamo tante defezioni dietro, ma ho comunque delle alternative".

Sul campionato e la classifica: "Il campionato è incredibilmente equilibrato, la volontà è quella di migliorarci a partire da domani, dove affrontiamo una squadra forte, con valori individuali e con un mister che ha allenato la Nazionale".

Sulla Salernitana: “Il calcio sta andando verso l’equilibrio, non siamo gli unici a riuscire a far meglio fuori casa che tra le mura amiche; dispiace, noi dobbiamo pensare a migliorare in casa e continuare a far bene in trasferta. La Salernitana è la squadra che vince più duelli, ben organizzata ma che a volte concede. Non dovremo mai disunirci e restare compatti per tutto l’arco della gara. Domani dovremo essere estremamente motivati ed avere un atteggiamento propositivo".