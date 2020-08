Venezia, Dionisi avrebbe comunicato la volontà di andarsene. Zanetti in pole per sostituirlo

È sempre più agli sgoccioli l’avventura di Alessio Dionisi alla guida del Venezia. Il tecnico, come rivela Trivenetogoal.it, avrebbe infatti comunicato alla dirigenza la volontà di prendere in considerazioni altre offerte nonostante il club lagunare offrisse un prolungamento con adeguamento dello stipendio. Per Dionisi si fa sempre più concreta l’ipotesi Empoli anche se nelle ultime ore si sono fatte avanti Salernitana e Brescia. Per la sua sostituzione il nome caldo è quello di Paolo Zanetti che sembra aver staccato Marcolini e Calori.