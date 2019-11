© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il pareggio strappato nel finale al Castellani conferma il Venezia come una delle squadre più agguerrite in trasferta. Nel post partita, il tecnico Alessio Dionisi ha analizzato la prestazione dei suoi, spendendo parole di elogio per la tenacia dimostrata. Queste le parole dell'allenatore arancioneroverde, riportate da Trivenetogoal.it:

"Non posso non essere soddisfatto per com'è andata. Se si fa la somma della prestazione e delle occasioni ci potrebbe essere solo un risultato. Sono stati bravi i ragazzi, prendo il bicchiere tutto pieno, non mezzo pieno. Perché è pieno per intero. I complimenti li faccio io ai ragazzi, perché non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino alla fine, c’è uno stimolo per noi per potercela giocare. Calati dopo un’ora? Forse dovreste chiedermi come hanno fatto a reggere a quei ritmi per un'ora. Non è vero che non ci credevamo più, basta vedere le scelte che ho fatto in attacco mettendo tutti giocatori offensivi. L’Empoli ripartiva pure da Brignoli, quando c'è la stanchezza, la qualità viene un pochino meno. Non è che siamo calati, siamo stati un po' meno efficaci. Sono molto contento dell’atteggiamento di tutti, arriveranno altri momenti di difficoltà ma si supereremo tutti insieme. Fuori casa abbiamo perso soltanto 3-2 a Crotone”