Venezia, Dionisi: "Calcio in secondo piano, prima la salute. Dovremo esser bravi a ripartire"

vedi letture

Alessio Dionisi, allenatore del Venezia, ha parlato ai canali ufficiali del club lagunare nella prima domenica di chiusura totale del campionato, ma anche dell'intera nazione: "Stare a casa in questo periodo è un piccolo sacrificio per una causa molto importante. Ci sono persone in questo momento che stanno facendo dei grandi sacrifici e sono convinto che se continueremo su questa strada vedremo la luce in fondo al tunnel. La popolazione nel nostro territorio è stata molto ricettiva e sensibile nel rispettare le normative attuate dal Governo”.

La sospensione degli allenamenti

“Ci sono stati degli step che hanno portato alla sospensione degli allenamenti che abbiamo puntualmente rispettato. Ci siamo adeguati velocemente ad una situazione che in Italia stava diventando sempre più di emergenza. In allenamento abbiamo diviso i ragazzi in gruppi, abbiamo usato tre spogliatoi anziché uno solo per dire alcune delle tante precauzioni che abbiamo preso. Il passaggio però da questa situazione allo stop degli allenamenti è stato però talmente rapido che non ce ne siamo quasi potuti rendere conto, e ripeto, la cosa più importante è tutelare la salute di tutti”.

Quando si riprenderà

“La cosa più importante in questo momento è la salute delle persone ed il calcio ora è in secondo piano; ci sono degli organi competenti che decideranno cosa fare e come eventualmente riprendere, rispettando le priorità del Paese”.

Gli allenamenti differenziati

“Noi come altre squadre abbiamo avuto delle defezioni nella rosa nell’ultimo periodo; in questo momento le priorità sanitarie sono altre, ma il riposo prolungato consentirà agli infortunati di avere più tempo per recuperare. Dovremo essere bravi a ripartire, poiché dovremo recuperare del terreno. Per affrontare questo periodo abbiamo dato ai ragazzi un programma personalizzato per mantenersi in forma pur rispettando tutte le normative volte alla sicurezza sanitaria di tutti”.