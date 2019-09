Venezia, Dionisi: "Chievo club di Serie A più che di Serie B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'amichevole contro la formazione Primavera per il Venezia è iniziato ufficialmente l'avvicinamento al match contro il Chievo Verona del prossimo weekend. Una sfida della quale ha parlato lo stesso tecnico dei lagunari Alessio Dionisi: "Dopo i tre punti con il Trapani - si legge su TrivenetoGoal - adesso dobbiamo dare continuità, perché se ciò non accadesse lascerebbe un po’ di amaro in bocca. Vincere aumenta l’autostima, la consapevolezza del lavoro che stiamo facendo. Il Chievo? E’ una candidata per la promozione, ha più giocatori che hanno frequentato la serie A che la B. Sappiamo benissimo che per sopperire al gap individuale dobbiamo giocare di squadra. Di Mariano? È rientrato e può giocare come trequartista, ma poi essere anche più avanzato sfruttando così maggiormente le sue caratteristiche”.