Venezia, Dionisi: "Ci aspetta un tour de force, ci vorrà pazienza. Obiettivo la salvezza"

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Sappiamo di avere attorno a noi avversari forti, tuttavia questo tour de force sarà vissuto da chiunque per ciò che è, ovvero una situazione nuova alla quale bisognerà essere bravi ad adattarsi. Portare a termine il campionato credo sia giusto, le modalità sono state discutibili ma tant’è, avremo poco tempo per prepararci ma le difficoltà avute e che avremo saranno comuni a tutte le squadre. Sicuramente ci aspetta un tour de force, sbagliato però inquadrare ogni sfida come una finale quando in palio ci sono ben 30 punti da inseguire. Noi ripartiamo da dentro i playout, quindi significa che dobbiamo avere le massime motivazioni per riuscire a recuperare terreno. Ci vorrà anche pazienza perché noi vogliamo e dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo che, dal primo giorno, è sempre quello della salvezza".