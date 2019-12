Venezia, Dionisi: "Classifica corta, fondamentale l'aspetto mentale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida di Castellammare contro la Juve Stabia il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha voluto sottolineare le possibili difficoltà legate al campo sintetico del Menti: “La Juve Stabia era etichettata come squadra materasso, ma non lo è per nulla e per questo era meglio non affrontarla in questo momento, ma siamo noi a dover determinare il nostro destino. Sappiamo che potrà essere una partita un po' diversa visto che si gioca sul sintetico dove saranno importanti le seconde palle. Ci adegueremo anche se ci siamo preparati a questo tipo di situazione. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Ci sono tre partite da qui al 29 dicembre, dobbiamo viverle con intensità e forza di volontà. La classifica è corta, lo sappiamo come sappiamo che l’aspetto mentale sarà fondamentale sotto ogni punto di vista”.