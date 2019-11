© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Ascoli-Venezia, il tecnico dei lagunari Alessio Dionisi ha così commentato la gara del Del Duca, pareggiata sul finire di secondo tempo con un colpo di testa di Zigoni: "La sconfitta, a mio parere, sarebbe stata ingiusta ed anche il pari ci va stretto. Sono contento per Zigoni e per i ragazzi, siamo una squadra molto giovane e non è facile venire al Del Duca e fare questo tipo di prestazione molto positiva - chiarisce l'allenatore, come riportato da Triveneto Goal -. Dopo due sconfitte consecutive era importante uscire da Ascoli con un risultato positivo".