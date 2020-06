Venezia, Dionisi: "Contro l'Ascoli partita che vale doppio. Per entrambe"

“La condizione della squadra è buona, e questo acuisce il rammarico per non aver vinto sabato scorso contro il Pordenone. Non ho ancora preso una decisione su chi potrebbe scendere in campo domani, manca ancora un allenamento quindi ho ancora un pò di tempo per fare le mie scelte”. Esordisce così in conferenza stampa il tecnico del Venezia Alessio Dionisi in vista della sfida contro l’Ascoli, vero e proprio scontro salvezza: “Per noi e per l’Ascoli questa partita vale doppio. Quella bianconera è una squadra con individualità forti e che è stata costruita per giocarsi le prime posizioni della classifica. Li affrontiamo in un momento non felice per loro, anche se stiamo parlando solo di due partite in realtà. Hanno cambiato l’allenatore in settimana e ciò a volte comporta degli stimoli in più nei giocatori. - conclude Dionisi - Bisogna inoltre considerare che i marchigiani sono forti non solo da un punto di vista tecnico, soprattutto tra gli attaccanti, ma anche da un punto di vista caratteriale e alcuni loro elementi sono di grande esperienza.”