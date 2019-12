Venezia, Dionisi: "Contro lo Spezia non sarà uno scontro diretto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi alla viglia della sfida contro lo Spezia parla delle difficoltà della prossima sfida e della volontà di sfatare il tabù Penzo: “Vogliamo sfatare la maledizione del Penzo contro una squadra che non è stata costruita per salvarsi, ma per obiettivi più alti, che ha giocatori importanti come Scuffet, Bidaoui e Ragusa e nel complesso ha una rosa di valore. Non sarà quindi uno scontro diretto perché il nostro obiettivo è diverso e lo sappiamo dall’inizio della stagione. Siamo una delle squadre più giovani del campionato e non devo ripetermi o difendere nessuno, ma basta poco per sperperare quanto abbiamo fatto. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Attacco? Sto pensando a chi schierare perché a Pescara abbiamo fatto bene con l’attacco leggero, ma sto pensando di mettere più peso davanti. . Qualche cambiamento potrebbe esserci”.