Venezia, Dionisi: "Cosenza ostico, non faremo le vittime sacrificali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Cosenza: "È una trasferta ostica, sappiamo quanto è difficile ottenere punti su ogni campo. Affrontiamo un avversario che venderà cara la pelle e che vorrà sfatare il tabù della prima vittoria in campionato, ma noi non vogliamo fare le vittime sacrificali. Il Cosenza è una squadra che ha dei valori, viene da un’ottima partita dove forse il pareggio gli sta stretto e vorrà metterci in difficoltà, come noi cercheremo di mettere loro in difficoltà. Questa settimana ci siamo allenati bene, però poi i frutti della settimana si vedono il sabato in campo. Si sono allenati tutti bene, abbiamo quasi tutti a disposizione, a parte lo squalificato Maleh, Marino e Pomini, mentre abbiamo recuperato Suciu. Rispetto alla partita col Pisa potrebbe esserci qualche cambiamento ma non ho ancora deciso, in questo i ragazzi sono bravi a mettermi in difficoltà perché si allenano tutti bene. Non è mia abitudine pensare alla formazione basandomi sulla partita precedente, quanto piuttosto sul lavoro settimanale, dove cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno. Questo per noi è un match che potrebbe essere un crocevia, perché potrebbe darci la consapevolezza di poter ottenere risultati in maniera non altalenante".