© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Cremonese facendo il punto del lavoro svolto nel precampionato: “Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora e ora dobbiamo riportarlo nelle gare di campionato. L’unico rammarico è non avere a disposizione tutto l’organico viste le precarie condizioni di Di Mariano e Vacca, gli infortuni di Marino e Suciu e la squalifica di Maleh. La formazione non è ancora definita, devo tenere conto della condizione di chi è arrivato negli ultimi giorni e ho ancora qualcosa da decifrare in mezzo al campo. I nuovi però si stanno integrando molto bene e sono soddisfatto di quanto stanno facendo sia loro sia i vecchi. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it soffermandosi sulla Cremonese – Troveremo un avversario forte, tra le favorite per la promozione in Serie A, ma a noi non deve interessare, dobbiamo pensare a quello che faremo noi. Vogliamo rompere il ghiaccio nel migliore dei modi e dimostrare fin da subito il nostro valore pur non essendo favoriti dai pronostici come spesso accadrà. Chi tempo di più? Su tutti Ciofani che è un giocatore che fa la differenza in questa categoria, ma la Cremonese ha individualità spiccate in ogni reparto oltre che forza fisica, però si gioca undici contro undici e vincerà chi riuscirà a essere più squadra”.