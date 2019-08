Venezia, Dionisi: "Dobbiamo stare attenti soprattutto a noi stessi"

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Manca un giorno al primo match ufficiale della stagione sportiva 2019/20 per il Venezia: “Troveremo un avversario forte come il Catania - ha detto in conferenza stampa il tecnico Alessio Dionisi - nonostante sia una compagine di Serie C. Hanno giocatori di categoria superiore, alcuni hanno giocato anche in Serie A. Noi dovremo stare attenti principalmente a noi stessi, perché la crescita di una squadra passa da quello che essa fa. In settimana abbiamo svolto un allenamento al Penzo, il terreno è in buone condizioni; lo stadio poi è meraviglioso per il contesto in cui è inserito. Avremo alcuni indisponibili ma ciò accade in tutte le gare, per cui per il match di domani penserò solo ai giocatori che avrò a disposizione. Dovremo essere bravi a gestire la partita, cercheremo di mettere in difficoltà gli avversari giocando di squadra. Ieri il Presidente Tacopina è venuto a salutarci, ci ha trasmesso grande energia ed entusiasmo. Ha trovato un clima positivo, certo dovremo essere bravi a manterere questa armonia anche quando ci saranno dei momenti di difficoltà.”