Venezia, Dionisi: "È stata una partita atipica vista anche la nostra situazione"

Alessio Dionisi, allenatore del Venezia, è intervenuto al termine del match col Pordenone. Ecco le sue parole sul sito ufficiale del club: "È stata una partita atipica, oltretutto abbiamo vissuto una settimana particolare come noto, senza sapere fino all’ultimo se c’era la possibilità di giocare oppure no. I ragazzi sul campo hanno risposto alla grande, abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo sbagliato anche un rigore ma ci può stare. Sono comunque contento del risultato, certo mi dispiace e mi fa arrabbiare non aver portato a casa i tre punti, in particolare per i ragazzi che volevano davvero tanto questa vittoria".