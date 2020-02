vedi letture

Venezia, Dionisi: "Elogi di Tacopina? Li ho apprezzati e spero di meritarli sul campo"

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella soffermandosi anche sulle parole del presidente Joe Tacopina: “Ci aveva anticipato a cena che sarebbe diventato presidente onorario, ci teneva a comunicarcelo prima che la notizia fosse resta pubblica. Per noi nessun trauma, non cambierà poi troppo, lui ci darà ancora il suo sostegno e anche oggi è venuto all’allenamento. Comunque sia le dinamiche societarie non devono interessarci, sappiamo che la società è sana e non ci ha mai fatto mancare nulla. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Gli elogi di Tacopina li ho apprezzati e spero di meritarmeli sul campo. La classifica non è delle più felici, ma neanche delle più infelici, anche se è chiaro che avremmo voluto essere in un’altra posizione. Siamo consapevoli che il percorso è lungo e non privo di difficoltà”.