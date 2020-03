Venezia, Dionisi: "Emergenza in difesa, ma non deve essere una scusa"

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Crotone facendo la conta degli assenti (fra cui spiccano Lezzerini, Ceccaroni, Modolo, Cremonesi e Riccardi): “Abbiamo tante defezioni, sopratutto in difesa ne mancheranno tanti, ma cercheremo di fronteggiare l’emergenza e ci sono due possibilità per il centrale con Marino o Fiordaliso che possono giocare lì. Penso possa essere arrivato il momento di Marino che non gioca da tempo, ma che è tornato a disposizione. Speriamo di recuperare il prima possibile qualcuno degli infortunati, perché la situazione di emergenza di sicuro non aiuta, anche se non è una scusa. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Crotone? L’abbiamo già affrontata all’andata e abbiamo perso, ma facendo una grande prestazione. Sappiamo che hanno una squadra di grande livello. C’è sempre questo problema della mancanza delle vittorie casalinghe, ma vogliamo rompere questo digiuno. Rigoristi? A Salerno è toccato a Longo che si è preso una bella responsabilità. Con Aramu hanno fatto un accordo per tirarne uno a testa , anche se non lo sapevo, ma va bene così.”.