Venezia, Dionisi: "Fare al meglio col Perugia. Gli altri campi non li guarderemo"

Una gara dalla quale dipende il futuro, perché quella contro il Perugia, per il Venezia, sarà la partita decisiva. Ne è ben consapevole mister Alessio Dionisi che, come riferiscono i canali del club lagunare, ha parlato alla vigilia: "Il nostro destino dipende da noi. Dobbiamo pensare alla nostra partita senza guardare a cosa accadrà sugli altri campi, guarderemo i risultati solo al termine della partita. Forse alla ripartenza dopo il lockdown avremmo firmato per ritrovarci ora in questa posizione, sappiamo che dovremo affrontare una squadra forte che a questa partita tiene quanto noi, sono sicuro che sarà sicuramente una partita avvincente. Certo, al termine della partita contro il Cittadella c’era rammarico per l’amaro epilogo, però ora è tutto dimenticato, non si vive di passato".

Sul match: "A oggi i ragazzi sono tutti disponibili, manca ancora l’allenamento di questa sera e poi tireremo le somme. Il Perugia ha giocatori forti, è difficile spiegarsi come sia possibile che una squadra di questo tipo si trovi a giocarsi la salvezza all’ultima giornata, perché ha valori importanti. Da loro non mi aspetto che attacchino all’arma bianca, credo però che faranno un calcio aggressivo per fare la partita ma noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, lo vogliamo fortemente".