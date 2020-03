Venezia, Dionisi: "Grande prestazione, ci è mancata la finalizzazione"

Il Venezia cade all'Arechi di Salerno al termine di una prestazione comunque incoraggiante, come sottolineato al termine della gara dal tecnio lagunare Alessio Dionisi. Queste le sue parole rilasciate a OttoChannel: "Abbiamo fatto una grande prestazione, creato tanto, ma non siamo riusciti a finalizzare. Abbiamo commesso un errore di ingenuità sul secondo gol, quello che ci ha tagliato le gambe. Anche dopo l'espulsione abbiamo continuare a fare bene. Qualcuno oggi, oltre a noi, ha sbagliato. Comunque ci può stare, l'arbitro avrebbe potuto fare di più, stare più attento. Andiamo avanti. Siamo in corsa per il nostro obiettivo, ci sarebbe piaciuto essere più in alto. Andiamo via da Salerno con la consapevolezza di essere una squadra forte e di qualità. E' ovvio non siamo contenti per la sconfitta, della classifica ma sappiamo che nelle prossime settimane miglioreremo. L'Italia sta rispondendo bene all'emergenza del coronavirus, mi dispiace soltanto che abbiamo giocato tre partite senza i nostri tifosi. Non sono scelte nostre".