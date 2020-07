Venezia, Dionisi: "Il Cittadella è una squadra forte, può mettere in difficoltà chiunque"

Alessio Dionisi, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Cittadella. Ecco le sue dichiarazioni: "I ragazzi stanno bene, dopo la partita contro la Juve Stabia avevano il morale alto e sembrano non aver accusato particolarmente la stanchezza. Siamo focalizzati sul match con il Cittadella, sapendo che sarà importante. I granata sono una squadra forte, ambiziosa e determinata, che è sempre stata nei playoff ed ha caratteristiche tali da mettere in difficoltà chiunque".