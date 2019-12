© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla società non sta trapelando niente, ma c'è chi vuole la posizione di Alessio Dionisi in bilico, a seguito di una serie negativi di risultati che hanno proiettato il Venezia, in terzultima posizione di classifica. Dopo il ko contro il Cittadella, al tecnico viene proprio chiesto un pensiero circa la sua posizione, e questa, come riferisce Il Gazzettino, è la risposta: "Io mi sento in discussione dal primo giorno, anche quando meritavamo di vincere e non vincevamo, figuriamoci ora. Altri devono fare valutazioni su di me e sulla squadra, io continuo ad avere fiducia".