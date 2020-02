Venezia, Dionisi: "La gara col Cosenza varrebbe il doppio in caso di un risultato positivo"

vedi letture

Al termine dell’allenamento di oggi pomeriggio, il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato, attraverso i canali ufficiali del club, del match di domani contro il Cosenza: "Giocare a porte chiuse sarà sicuramente strano, a me è già successo con la Tritium in una partita contro il Casale, dovremo essere bravi a concentrarci ancor di più sulla partita evitando di disperdere le energie. Sarà una partita insolita per noi così come lo sarà per il Cosenza e per l’arbitro. E’ un peccato però che i nostri tifosi non possano essere allo stadio a sostenerci".

E si parla poi proprio dello stadio: "Ci auguriamo di poter tornare alla vittoria nel nostro stadio, lo vogliamo fortemente. La vittoria non passerà solamente da quello che faremo ma anche da quanto lo vorremo e la partita di Pisa è stato proprio un esempio del connubio tra ciò che deve fare la squadra e ciò che vuole la squadra. La prestazione è stata ottima per come si era messa la gara; ora arriva una partita difficile contro un avversario che non può sbagliare. Si tratta di uno scontro diretto contro una formazione che all’andata ci ha fatto soffrire, nella quale poi siamo riusciti a riprendere in mano in pallino del gioco".

Conclude parlando proprio del Cosenza: "I rossoblù hanno dei valori e hanno anche delle qualità individuali, con giocatori che se in giornata possono dare fastidio a chiunque. E’ una partita importante; lo sono tutte, ma questa varrebbe il doppio nel caso ottenessimo un risultato positivo. Dobbiamo voler ottenere il massimo, fermo restando che davanti avremo una squadra con delle qualità e che cercherà di sfruttare gli episodi e le ripartenze. Veniamo da una vittoria fuori casa e noi non siamo mai stati bravi a dimostrarci forti dopo una vittoria in trasferta, fermo restando che le prestazioni della squadra mi hanno quasi sempre soddisfatto".