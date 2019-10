Venezia, Dionisi: "La miglior prestazione stagionale. Ma abbiamo perso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne di TrivenetoGoal.it arrivano le parole del tecnico del Venezia Alessio Dionisi dopo la sconfitta per 3-2 incassata dal Crotone allo ‘Scida’: “Oggi fuori casa abbiamo fatto forse la nostra prestazione migliore e paradossalmente l’ abbiamo persa. Il Crotone è forte, bisogna pensare alla prossima. La partita va fatta sempre in casa e fuori casa. Lo scorso anno in C pensavo che l’episodio spostasse tanto della gara, ora in B ne ho avuto conferma. Ha vinto la squadra più fisica. Dobbiamo dimostrare ora che il lavoro paga con risultati già a partire dalla prossima gara. Fare la partita contro il Crotone è difficile. Qui sapevamo che il Crotone avrebbe avuto più palleggio, loro attaccano in tanti e posso concedere anche molto. Oggi il Crotone ha fatto benissimo, si è vista una partita bella ma rimane il rammarico di non aver fatto fruttare la prestazione messa in atto. Questa prova deve essere una spinta in più per ripartire già dalla prossima gara. Faccio i complimenti al Crotone, prendo i complimenti per la mia squadra per quanto fatto oggi. Il campionato non finisce fortunatamente oggi e dobbiamo essere bravi già dalla prossima gara a riprenderci quanto perso in questa gara”.