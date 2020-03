Venezia, Dionisi: "Le difficoltà vissute in passato aiutano. Tacopina? È una star"

Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento che sta attraversando insieme alla sua squadra: "Ho iniziato in Serie D, prima con l'Olginatese. Mi porto dietro un po' di gavetta che fa bene. Essere in Serie B mi ricorda le difficoltà vissute in passato, con dieci partite senza vittorie in Serie D. Vivere tutto questo in Serie B porta più pressioni, ma si superano. Il tutto è stimolante. La mia scelta? Ha inciso molto la categoria, non pensavo mai di arrivare in cadetteria. Il Venezia è la squadra che mi ha voluto maggiormente".

L'allenatore dei veneti ha parlato anche del presidente Tacopina: "È una star, una persona leale e sincera. È un presidente che ti dà grande energia e carica, è il primo che entra nello spogliatoio e cerca di tirare il massimo dei ragazzi", ha concluso il tecnico.