vedi letture

Venezia, Dionisi: "Longo ha grandi qualità, era quello che ci serviva"

Il Venezia vince 2-1 contro il Pisa e si rilancia in classifica. A fine gara ha parlato il tecnico dei veneti, Alessio Dionisi. Queste le sue parole così come evidenziate da TrivenetoGoal: "Longo? Come Molinaro, Monachello e Firenze, è arrivato con le motivazioni giuste e ha fatto una buonissima partita. Ha grandi qualità e a noi uno come lui serviva in questo momento della stagione. Adesso dobbiamo dare continuità, perché abbiamo vinto una partita importantissima e serve un seguito a quello che abbiamo fatto oggi. Siamo abbastanza soddisfatti di quello che stiamo facendo, è un risultato importante che segue il pareggio con l’Entella. Siamo indietro rispetto ad altre e dobbiamo correre, non sempre abbiamo ottenuto risultati positivi ma nel girone di ritorno il trend è positivo".